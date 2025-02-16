В картине, представившей власть ИИ как кошмар, есть и свои сцены, сгенерированные им. Пока несложно догадаться, какие, но очевидно, что вскоре можно будет создавать электронные копии людей, чем и злоупотребляет Маркус. Сделав для Ксении своего рода виртуального Электроника для соцсетей, он ставит ее перед той же проблемой, что и Сережу Сыроежкина 40 лет назад, или героя мультика 1965 года «Вовка в Тридевятом царстве» — жить за меня тоже вы будете? Финал такой жизни показан в другом культовом советском кино для детей — «Отроки во Вселенной». Его герои нашли планету, где ИИ полностью взял на себя заботу о всех потребностях людей и стал решать, как им жить. Практически полный аналог Маркуса. Но если полвека назад это было детской сказкой, то теперь проблема вышла на взрослый уровень.