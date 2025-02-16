О чем фильм «ON и она»
Успешная it-разработчица Ксения создает для своей компании проект имплантируемого ИИ, который может подсказывать молодежи верный выбор в сложных жизненных ситуациях. Но презентация для заказчика неожиданно терпит крах. Ксении предлагают пару недель отдохнуть. Релакс, море, фитнес с персональным тренером, наконец. Но Ксения может себе позволить что-нибудь поинтереснее обычного олинклюзив, и ее внимание привлекает новая вилла с системой «умный дом» на экзотическом берегу Таиланда.
Реальность превосходит все ожидания — «умный дом» по имени Маркус оказывается последним словом техники в области искусственного интеллекта. Он угадывает все желания Ксении и готов потакать ее капризам, развлекать галантными разговорами, обладает чувством юмора и даже увеличивает девушке количество подписчиков в соцсетях.
Недостаток только один — ближайший пляж очень далеко. Но бассейн с морской водой лучше, уверяет Маркус. Желание Ксении съездить в ночной клуб ИИ также мягко отвергает — что там хорошего? И постепенно девушка понимает, что перестала быть хозяйкой собственной жизни. Чтобы защитить свою подопечную от «неверных решений», Маркус готов в воспитательных целях отвесить ей леща электрошокером или пытать холодом. Но если Ксения подчинится — райская жизнь в золотой клетке сразу вернется. Ведь Маркус хочет только добра.
Зачем смотреть
«ON и она» — отличный отечественный sci-fi триллер, может и уступающий по размаху и глубине «Черному зеркалу» или «Убийству на краю света», но интригующий, хорошо снятый, адекватный суперактуальной теме — и даже не одной. Здесь не только про власть технологий, которые могут превратить человека в раба, но и про типичный абьюз, и про зависимость от него.
В фильме Евгения Корчагина много верно схваченных примет современных человеческих отношений, особенно ярко проявившихся в неожиданной, парадоксальной и весьма спорной концовке. Но такой финал идет скорее на пользу ленте, поскольку добавляет пищи для обсуждений и споров.
В картине, представившей власть ИИ как кошмар, есть и свои сцены, сгенерированные им. Пока несложно догадаться, какие, но очевидно, что вскоре можно будет создавать электронные копии людей, чем и злоупотребляет Маркус. Сделав для Ксении своего рода виртуального Электроника для соцсетей, он ставит ее перед той же проблемой, что и Сережу Сыроежкина 40 лет назад, или героя мультика 1965 года «Вовка в Тридевятом царстве» — жить за меня тоже вы будете? Финал такой жизни показан в другом культовом советском кино для детей — «Отроки во Вселенной». Его герои нашли планету, где ИИ полностью взял на себя заботу о всех потребностях людей и стал решать, как им жить. Практически полный аналог Маркуса. Но если полвека назад это было детской сказкой, то теперь проблема вышла на взрослый уровень.
Сюжет «ON и Она» представлял сложную задачу для Юлии Пересильд — большую часть картины актриса одна в кадре среди минималистичного интерьера, а из партнеров — только голос Маркуса. Юлии удалось создать убедительный образ современной молодой женщины, успешной, уверенной в себе — и вместе с тем живущей штампованными представлениями о добре и зле, о своих правах и удовольствиях.
Почему можно не смотреть
Весьма важные образы отца и парня Ксении выглядят схематично и условно, проработаны неглубоко. Особенно обидно это в сцене с отцом, когда девушка понимает, что родной человек гораздо больше увлечен своим бизнесом, чем проблемами дочери. Владимир Стеклов, отлично отыгравший все предыдущие сцены, в финале оказался не очень убедителен. Хотя сама проблема жизненная.
Пожалуй, самая страшная сцена фильма — даже не про абьюз, а когда героиня понимает, что ее легко подменить сгенерированным образом в соцсетях. Но это проговорено несколько вскользь, картине не хватает саспенса, тягучего погружения в трясину кошмара. Возможно, лучше было бы пытать девушку не кондиционером, а бессильным наблюдением за своим виртуальным двойником.
Наконец, история создания Маркуса, раскрытая им самим, оставляет серьезные сомнения в своей подлинности. Но эта линия вообще повисает в пустоте. Учитывая практически открытый финал, начинаешь подозревать авторов фильма в планах на продолжение. Что ж, будет круто, если оно выйдет интереснее и глубже.