Исполнитель роли Бэтмена проговорился о новом фильме

Звезда «Сумерек» подтвердил информацию о том, что съемки стартуют в декабре 2025 года. Отмечается, что, согласно сюжету, между событиями первого фильма, вышедшего в 2022 году, и сиквела должно пройти всего две недели, однако по факту, между премьерой двух частей «Бэтмена» пройдет больше пяти лет.