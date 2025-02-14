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Звезда «Очень странных дел» снялась в белом боди для глянца

Актриса Милли Бобби Браун снялась в откровенном наряде для журнала
Милли Бобби Браун для Vanity Fair
Милли Бобби Браун для Vanity Fair

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась без штанов для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети, насчитывающей 63,3 миллиона подписчиков.

Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» предстала на одном из кадров, лежа на полу в корсетном белом боди бренда Nina Ricci и черных прозрачных колготках. Она надела остроносые туфли на шпильках Celine и массивное ожерелье с зеленым камнем Bulgari, сделала макияж в стиле smoky eyes и выбрала лак и помаду бордового оттенка.

Кроме того, знаменитость примерила сетчатое мини-платье в сочетании с пальто и облегающее черное макси-платье без рукавов. Известно, что автором снимков выступил живущий в Лондоне фэшн-фотограф из Норвегии Сельве Суннсбе.

Ранее звезда «Очень странных дел» пожаловалась на трудности в общении со сверстниками.