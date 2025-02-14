Звезда «Очень странных дел» снялась в белом боди для глянца

Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» предстала на одном из кадров, лежа на полу в корсетном белом боди бренда Nina Ricci и черных прозрачных колготках. Она надела остроносые туфли на шпильках Celine и массивное ожерелье с зеленым камнем Bulgari, сделала макияж в стиле smoky eyes и выбрала лак и помаду бордового оттенка.