Актер «Слова пацана» Лев Черепанов впервые станет отцом

К слову, после проекта у многих начинающих актеров начала удачно складываться творческая карьера. Например, Леон Кемстач пробует себя не только на актерском поприще, но и в качестве исполнителя песен. А его коллега Рузиль Минекаев снялся в одиннадцатой части фильма «Елки» вместе с турецкой звездой Бураком Озчивитом. Иностранный артист даже пригласил Рузиля в гости в Турцию.