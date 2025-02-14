Актер «Слова пацана» Лев Черепанов впервые станет отцом

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Черепанов на личной странице в соцсетях объявил радостную новость. Как оказалось, 23-летний артист вскоре впервые станет папой. Он рассказал подписчикам, что его возлюбленная беременна.
«Думаем, очень символично рассказать об этом именно сегодня. Поздравляем всех с таким чудесным праздником и принимаем поздравления», — сказал Черепанов.
Стоит отметить, в сериале «Слово пацана» Черепанов сыграл роль Колика.
К слову, после проекта у многих начинающих актеров начала удачно складываться творческая карьера. Например, Леон Кемстач пробует себя не только на актерском поприще, но и в качестве исполнителя песен. А его коллега Рузиль Минекаев снялся в одиннадцатой части фильма «Елки» вместе с турецкой звездой Бураком Озчивитом. Иностранный артист даже пригласил Рузиля в гости в Турцию.