Но, во-первых, измерять величие количеством репостов довольно глупо, во-вторых, у Пушкина с узнаваемостью и так полный порядок. Его тексты — пожалуй, самая безусловная часть школьной программы. Считать, что ради возрождения интереса к Пушкину с молодежью необходимо разговаривать на до смешного упрощенном языке, — демонстрировать неуважение и к самому поэту, и к аудитории. Впрочем, самому Пушкину все равно, а тренды в соцсетях меняются настолько стремительно, что через месяц-другой пользователи забудут и про глагол, и про «Пророка».