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Борисов косплеит Пушкина: каким получился нашумевший рэп-мюзикл «Пророк»

О том, как Пушкина решили приблизить к поколению «тиктока» и что из этого вышло, читайте в нашей рецензии на один из самых громких российских фильмов года

О чем фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Царское Село, середина 1810-х. Талантливый, но не поддающийся контролю лицеист Саша Пушкин с помощью личных качеств и стихов умудряется впечатлить не только однокашников, но и самого Державина. Позже подросший поэт знакомится с княгиней Голицыной и графиней Воронцовой; эти дамы учат молодого человека производить впечатление еще и на светское общество. Далее последуют стихи, признание публики, конфликт с жандармом Бенкендорфом, знакомство с Николаем I, брак с Натальей Гончаровой, дуэль с Дантесом, морошка перед смертью.

Вряд ли найдется отечественный зритель, для которого что-то из перечисленного станет сюрпризом. Удивить аудиторию создатели новой ленты о Пушкине надеются не фактами из биографии поэта, а формой: «Пророк» — мюзикл, в котором герои, включая главного, время от времени читают рэп.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Первое, на что обращаешь внимание при просмотре ленты «Пророк. История Александра Пушкина», — интонации и ритм. 30-летний Феликс Умаров, ранее поставивший множество рекламных роликов, снял биографию Пушкина для тиктокеров — броскую, бодрую, динамичную. Персонажи фильма по большей части разговаривают и ведут себя как наши современники, зато выглядят отнюдь не как мы: костюмы из «Пророка» заслуживают отдельного внимания.

Антураж вообще впечатляет, создатели картины явно не жалели ресурсов на декорации, CGI и массовку. При этом вряд ли найдется наивный зритель, который сочтет, что Петербург из «Пророка» хотя бы немного похож на настоящий город XIX века. Впрочем, это вполне соответствует задумке авторов: лента Умарова даже не притворяется реконструкцией, это всего лишь богатый фестиваль косплея.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Невозможно обойти вниманием и тот факт, что Пушкина в «Пророке» сыграл, пожалуй, самый востребованный прямо сейчас российский актер — претендующий на «Оскар» за роль в «Аноре» Юра Борисов. Воплощение на экране солнца русской поэзии — не лучшая работа артиста, но и слабой ее не назовешь. Борисов по традиции органичен, но на этот раз чуть более легкомыслен; аудитория, наверное, привыкла видеть его в более хмурых образах.

Отдельно хочется упомянуть Сергея Гилева в роли источающего угрозу Бенкендорфа и Евгения Шварца, сыгравшего скользкого Николая I (при первой же встрече император обещает главному герою счастливую Россию будущего буквально на днях, да еще и делает это в песенной форме).

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

А вот женские образы в «Пророке» вышли неудачными. Гончарова (Алена Долголенко) бесцветная, Воронцова (Анна Чиповская) яркая до аляповатости, Голицына настолько малозначимая, что начинает казаться персонажем, введенным в действие исключительно ради камео Светланы Ходченковой.

Но главная проблема «Пророка» — не персонажи, а песни, в которых нет запоминающихся мелодических ходов, зато есть затасканные биты и тексты, авторов которых можно заподозрить в предельном неуважении к главному герою картины и всему его наследию.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Защитники фильма, вероятно, скажут, что его создатели достигают поставленной цели — то есть доказывают современной молодежи, что Пушкин велик, а уж какие для этого средства используют, не так важно. Юные блогеры зацепятся за биты, ухватятся за мематичную строку про «божественный глагол», разнесут весть о поэте по всему тиктоку, все только выиграют.

Но, во-первых, измерять величие количеством репостов довольно глупо, во-вторых, у Пушкина с узнаваемостью и так полный порядок. Его тексты — пожалуй, самая безусловная часть школьной программы. Считать, что ради возрождения интереса к Пушкину с молодежью необходимо разговаривать на до смешного упрощенном языке, — демонстрировать неуважение и к самому поэту, и к аудитории. Впрочем, самому Пушкину все равно, а тренды в соцсетях меняются настолько стремительно, что через месяц-другой пользователи забудут и про глагол, и про «Пророка».

7.4
Пророк. История Александра Пушкина
2025/Россия
12+
драма
мелодрама
биография
исторический
мюзикл