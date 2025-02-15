О чем фильм «Пророк. История Александра Пушкина»
Царское Село, середина 1810-х. Талантливый, но не поддающийся контролю лицеист Саша Пушкин с помощью личных качеств и стихов умудряется впечатлить не только однокашников, но и самого Державина. Позже подросший поэт знакомится с княгиней Голицыной и графиней Воронцовой; эти дамы учат молодого человека производить впечатление еще и на светское общество. Далее последуют стихи, признание публики, конфликт с жандармом Бенкендорфом, знакомство с Николаем I, брак с Натальей Гончаровой, дуэль с Дантесом, морошка перед смертью.
Вряд ли найдется отечественный зритель, для которого что-то из перечисленного станет сюрпризом. Удивить аудиторию создатели новой ленты о Пушкине надеются не фактами из биографии поэта, а формой: «Пророк» — мюзикл, в котором герои, включая главного, время от времени читают рэп.
Зачем смотреть
Первое, на что обращаешь внимание при просмотре ленты «Пророк. История Александра Пушкина», — интонации и ритм. 30-летний Феликс Умаров, ранее поставивший множество рекламных роликов, снял биографию Пушкина для тиктокеров — броскую, бодрую, динамичную. Персонажи фильма по большей части разговаривают и ведут себя как наши современники, зато выглядят отнюдь не как мы: костюмы из «Пророка» заслуживают отдельного внимания.
Антураж вообще впечатляет, создатели картины явно не жалели ресурсов на декорации, CGI и массовку. При этом вряд ли найдется наивный зритель, который сочтет, что Петербург из «Пророка» хотя бы немного похож на настоящий город XIX века. Впрочем, это вполне соответствует задумке авторов: лента Умарова даже не притворяется реконструкцией, это всего лишь богатый фестиваль косплея.
Невозможно обойти вниманием и тот факт, что Пушкина в «Пророке» сыграл, пожалуй, самый востребованный прямо сейчас российский актер — претендующий на «Оскар» за роль в «Аноре» Юра Борисов. Воплощение на экране солнца русской поэзии — не лучшая работа артиста, но и слабой ее не назовешь. Борисов по традиции органичен, но на этот раз чуть более легкомыслен; аудитория, наверное, привыкла видеть его в более хмурых образах.
Отдельно хочется упомянуть Сергея Гилева в роли источающего угрозу Бенкендорфа и Евгения Шварца, сыгравшего скользкого Николая I (при первой же встрече император обещает главному герою счастливую Россию будущего буквально на днях, да еще и делает это в песенной форме).
Почему можно не смотреть
А вот женские образы в «Пророке» вышли неудачными. Гончарова (Алена Долголенко) бесцветная, Воронцова (Анна Чиповская) яркая до аляповатости, Голицына настолько малозначимая, что начинает казаться персонажем, введенным в действие исключительно ради камео Светланы Ходченковой.
Но главная проблема «Пророка» — не персонажи, а песни, в которых нет запоминающихся мелодических ходов, зато есть затасканные биты и тексты, авторов которых можно заподозрить в предельном неуважении к главному герою картины и всему его наследию.
Защитники фильма, вероятно, скажут, что его создатели достигают поставленной цели — то есть доказывают современной молодежи, что Пушкин велик, а уж какие для этого средства используют, не так важно. Юные блогеры зацепятся за биты, ухватятся за мематичную строку про «божественный глагол», разнесут весть о поэте по всему тиктоку, все только выиграют.
Но, во-первых, измерять величие количеством репостов довольно глупо, во-вторых, у Пушкина с узнаваемостью и так полный порядок. Его тексты — пожалуй, самая безусловная часть школьной программы. Считать, что ради возрождения интереса к Пушкину с молодежью необходимо разговаривать на до смешного упрощенном языке, — демонстрировать неуважение и к самому поэту, и к аудитории. Впрочем, самому Пушкину все равно, а тренды в соцсетях меняются настолько стремительно, что через месяц-другой пользователи забудут и про глагол, и про «Пророка».