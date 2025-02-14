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Звезда «Сумерек» рассказал, чем раздражает близких людей

Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях
Роберт Паттинсон
Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Звезда франшизы «Сумерки» Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях и выглядеть при этом странно. Его цитирует издание People.

На красной дорожке мировой премьеры своего нового фильма «Микки 17», 38-летний актер кокетливо признался, что, работая над новыми проектами, иногда бесит близких.

«Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня», — сказал он.

По словам Паттинсона, самые близкие ему люди нередко задают вопросы вроде: «Почему ты говоришь как таксист с немецким акцентом?».

В грядущем научно-фантастическом комедийном фильме режиссера «Паразитов» Пон Джун Хо Паттинсон играет «героя, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах во время миссии, которая требует максимальной отдачи — даже ценой жизни».

В январе Роберта Паттинсона высмеяли за гримасы на Неделе моды в Париже.