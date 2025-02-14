Тильда Суинтон захотела сделать перерыв в карьере

«Мне нужен перерыв, и я собираюсь его взять. Мы все знаем, что кинематограф — безжалостный господин, и я уже долгое время нахожусь под его плетью», — поделилась актриса, отметив, что собирается уехать домой в Шотландию. Она уточнила, что не будет сниматься в кино до конца года.