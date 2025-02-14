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Звезда «Счастливы вместе» раскритиковал коллег с либеральными взглядами

Актер Виктор Логинов заявил, что либералы не хотят слышать другое мнение
Виктор Логинов
Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», высказался о коллегах, которые придерживаются либеральных взглядов. Его слова передают «Аргументы и факты».

По словам артиста, который открыто заявляет о поддержке российских властей и специальной военной операции (СВО), с либералами нет смысла спорить, потому что они не хотят слышать чужого мнения.

«Иная точка зрения ими не принимается. Почему я не имею права на свою собственную точку зрения? Я могу привести свои доводы, тезисы — но ты же не хочешь. Так и с политической позицией, они просто не хотят слышать никаких аргументов», — сказал Логинов.

Ранее стало известно, что Виктор Логинов жестко раскритиковал уехавших из России на фоне СВО артистов.