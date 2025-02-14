Звезда «Счастливы вместе» раскритиковал коллег с либеральными взглядами

«Иная точка зрения ими не принимается. Почему я не имею права на свою собственную точку зрения? Я могу привести свои доводы, тезисы — но ты же не хочешь. Так и с политической позицией, они просто не хотят слышать никаких аргументов», — сказал Логинов.