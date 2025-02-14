Праправнук Пушкина заявил о желании посмотреть «Пророка» с Юрой Борисовым

Он добавил, что не знает ничего про номинанта на премию «Оскар» Юру Борисова, так как проживает в Брюсселе и с трудом успевает следить за российской информационной повесткой. Также родственник поэта рассказал, что раньше активно работал в фонде Пушкина, который помогал детям с онкозаболеваниями, однако из-за санкций деятельность его теперь ограничена.