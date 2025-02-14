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Праправнук Пушкина заявил о желании посмотреть «Пророка» с Юрой Борисовым

Потомок великого поэта подчеркнул, что ему интересно все, что снимают о Пушкине

Александр Пушкин, праправнук великого русского поэта, рассказал, что хочет посмотреть новый фильм с Юрой Борисовым о своем знаменитом родственнике. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что ему интересно все, что о нем снимают.

Напомним, речь идет о картине «Пророк. История Александра Пушкина», вышедшей сегодня в прокат. По словам 82-летнего праправнука поэта, о картине он услышал только неделю назад и историю ее создания не знает.

«Мне было бы интересно посмотреть этот фильм и дать свое мнение. Я всегда интересуюсь тем, что снимают про Александра Сергеевича», — отметил Пушкин.

Он добавил, что не знает ничего про номинанта на премию «Оскар» Юру Борисова, так как проживает в Брюсселе и с трудом успевает следить за российской информационной повесткой. Также родственник поэта рассказал, что раньше активно работал в фонде Пушкина, который помогал детям с онкозаболеваниями, однако из-за санкций деятельность его теперь ограничена.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
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