Изначально новый фильм Виктора Гинзбурга по роману «Empire V» должен был выйти в 2021 году. Как и в случае с «Generation П», производственный процесс затянулся на несколько лет. Сначала премьеру ленты перенесли из-за пандемии, затем из страны ушел дистрибьютор. В итоге «Ампир V» не получил прокатного удостоверения в России. Премьера картины состоялась в 2023 году в двух странах — Казахстане и Узбекистане.