Насыщенные философскими размышлениями, сатирой и постмодернистскими аллюзиями тексты Виктора Пелевина вдохновили целый ряд режиссеров. Ведь миры и образы, которые автор рисует в воображении читателя, очень кинематографичные.
Вселенная Пелевина продолжает расширяться — стало известно, что за экранизацию книги «Трансгуманизм Inc.» взялся Василий Бархатов. Планируется создать мини-сериал из шести новелл. В производстве находится и новый фильм Виктора Гинзбурга по книге «S.N.U.F.F.».
Перенести на экран прозу Пелевина — задача не из легких. Тем не менее отечественные режиссеры пытаются сделать это. В статье разберем все экранизации самого загадочного писателя современности.
«Ничего страшного»
Впервые произведение Виктора Пелевина перенесла на экран студентка ВГИКа Ульяна Шилкина. В 2000 году в качестве дипломной работы она сняла короткометражный фильм по рассказу «Синий фонарь» из одноименного сборника автора.
Сюжет переносит зрителей в пионерский лагерь, где после отбоя мальчишки устраивают ночные посиделки со страшилками. Один рассказывает о городе мертвых, другой — о зловещем пятне на стене, третий — о жутком знамени, поедающем людей. В какой-то момент грань между реальностью и вымыслом стирается.
Шилкина подошла к работе с большим энтузиазмом, наполнив ленту визуальными экспериментами. «Ничего страшного» сочетает разные художественные приемы, включая анимацию. Выйди картина в широкий прокат, она, вероятно, убедила бы зрителей в кинематографическом потенциале книг Виктора Олеговича. Но до крупных постановок оставалось еще почти десять лет.
«Generation П»
Самая популярная адаптация одного из самых культовых романов писателя вышла в 2011 году. Режиссером и соавтором сценария выступил Виктор Гинзбург, для которого этот проект стал настоящим вызовом. Работа над лентой началась в конце 2006 года и заняла почти пять лет.
Главный герой «Generation П» Вавилен Татарский (Владимир Епифанцев), выпускник литературного института, начинает карьеру рекламщика, адаптируя западные бренды под российский менталитет. Постепенно креатор погружается в мир абсурда.
Кино получилось настоящей сатирой на злобу дня. Особое внимание заслуживает актерский состав: Сергей Шнуров, Александр Гордон, Иван Охлобыстин, Роман Трахтенберг и Владимир Меньшов.
«Мизинец Будды»
Произведения Пелевина привлеки внимание и западных деятелей киноискусства. Примером тому служит адаптация романа «Чапаев и Пустота» с Тоби Кеббеллом («Рок-н-рольщик», «Гнев титанов») в главной роли.
Действие ленты Тони Пембертона происходит в двух временных плоскостях. В августе 1991 года поэт Петр Пустота попадает в руки КГБ и под пытками теряет сознание. Оттуда он переносится в 1919-й, где начинает служить под началом Василия Чапаева.
Реакции на фильм были разными: одни «Мизинец Будды» хвалили, отмечая, что драматургию удалось сочетать с философией буддизма; другие указывали на то, что артхаус — это все-таки очень сложный для восприятия жанр.
«Колдун Игнат и люди»
В 2017 году Максим Фирсенко представил короткометражный фильм по одноименному рассказу Виктора Пелевина, написанному в 1989-м. Произведение, открывающее дебютный сборник автора, повествует о загадочном колдуне Игнате и протоиерее Арсеникуме. Традиционная формула добра и зла в сюжете переворачивается, делая мага положительным, а священника отрицательным героем.
Картина длится всего 11 минут. Примечательно, что режиссеру удалось связаться с Пелевиным через его агента, получив личное одобрение писателя.
«Бубен Верхнего мира»
Один из самых популярных рассказов Виктора Олеговича и самый экранизируемый. Его последняя киноверсия — «Бубен Верхнего мира». Короткометражку в 2020 году снял Сергей Годин, дебютировав в качестве постановщика.
Действие разворачивается в 1990-х, девушки Маша и Таня, а также старуха-шаманка Тыймы отправляются в лес к месту крушения старого немецкого штурмовика. Их цель — провести обряд и вернуть к жизни погибшего пилота. 25-минутная лента Година цепляет своей саспенс-атмосферой. Отдельной похвалы заслуживает леденящий душу образ Тани, который воплотила Александра Черкасова-Служитель.
Среди других адаптаций рассказа — одноименная картина 2011 года, место действия которой переносится в Санкт-Петербург. Также можно вспомнить «Никого внизу, ничего вверху» — студенческую работу режиссера Анастасии Власовой, которая оказалась наиболее близкой к оригиналу.
«Ампир V»
Изначально новый фильм Виктора Гинзбурга по роману «Empire V» должен был выйти в 2021 году. Как и в случае с «Generation П», производственный процесс затянулся на несколько лет. Сначала премьеру ленты перенесли из-за пандемии, затем из страны ушел дистрибьютор. В итоге «Ампир V» не получил прокатного удостоверения в России. Премьера картины состоялась в 2023 году в двух странах — Казахстане и Узбекистане.
Сюжет разворачивается в современной Москве и описывает историю 19-летнего Романа Шторкина, который становится вампиром — частью мировой элиты, управляющей обществом. Опытные вурдалаки обучают героя инструментам влияния на людей — «гламуру» и «дискурсу», но в Роме осталось слишком много человеческого.
«Ампир V» получил неоднозначные отзывы. Среди преимуществ зрители отметили яркий визуальный стиль и актерскую игру Oxxxymiron (признан иноагентом в РФ), перевоплотившегося в Митру. Кроме рэпера, в ленте снялись: Павел Табаков, Таисия Радченко, Владимир Долинский, Виктор Вержбицкий, Владимир Епифанцев и другие.