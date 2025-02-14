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Кинокритики США назвали лучших актеров сериалов первой четверти XXI века

Эксперты выбирали лучших актеров и актрис из сериалов, первая серия которых вышла не раньше 1 января 2000 года
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-ДрейфусИсточник: Rex / Fotodom.ru

Критики авторитетного издания Variety составили рейтинг из 1000 лучших актерских перфомансов в сериалах XXI века. Полный список опубликован на сайте.

Эксперты выбирали лучших актеров и актрис из сериалов, первая серия которых вышла не раньше 1 января 2000 года. Кроме того, издание уточняет, что из каждого шоу мог быть выбран только один актер.

На первом месте в топе оказалась актриса Джулия Луис-Дрейфус, сыгравшая главную роль в проекте «Вице-президент». На втором месте расположился Джереми Стронг из «Наследников». Замкнула тройку Элизабет Мосс, получившая хорошие оценки за свою игру в сериале «Безумцы».

Джереми Стронг
Джереми СтронгИсточник: Legion-Media.ru
Элизабет Мосс
Элизабет МоссИсточник: Rex / Fotodom.ru