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Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

Актриса Маргарет Куолли присоединилась к касту нового фильма режиссера Ридли Скотта
Маргарет Куолли
Маргарет КуоллиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда нашумевшей картины «Субстанция» Маргарет Куолли сыграет в новом фильме режиссера Ридли Скотта «Собачьи звезды». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, помимо звезды «Эйфории» Джейкоба Элорди, который исполнит главную роль, в проекте появится Маргарет Куолли, а также Джош Бролин и Гай Пирс, который уже работал с постановщиком на съемках «Прометея». Сценарий напишет автор «Выжившего» Марк Л. Смит. Съемки проекта начнутся уже в апреле 2025 года в Италии.

Фильм «Собачьи звезды» основан на одноименном романе Питера Хеллера. Это постапокалипсис, посвященный миру после эпидемии загадочного вируса, уничтожившего почти все человечество. Главный герой Хиг (Элорди) — потерявший жену пилот — живет на заброшенном аэродроме в Колорадо вместе с угрюмым стрелком.

Ранее стало известно, что звезда «Субстанции» Маргарет Куолли пожаловалась на последствия нанесения тяжелого грима на съемках проекта.