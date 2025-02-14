Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

По информации источника, помимо звезды «Эйфории» Джейкоба Элорди, который исполнит главную роль, в проекте появится Маргарет Куолли, а также Джош Бролин и Гай Пирс, который уже работал с постановщиком на съемках «Прометея». Сценарий напишет автор «Выжившего» Марк Л. Смит. Съемки проекта начнутся уже в апреле 2025 года в Италии.