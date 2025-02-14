Риз Уизерспун объявила имя новой «Блондинки в законе»

Фильм «Блондинка в законе» по одноименному роману Аманды Браун вышел в 2001 году. В мировом прокате картина собрала 141,8 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионов. В сентябре 2024 года сообщалось, что Уизерспун запустила кастинг на главную роль в приквеле культовой комедии. Будущий сериал расскажет о школьных годах и становлении героини франшизы.