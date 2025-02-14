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Риз Уизерспун объявила имя новой «Блондинки в законе»

Актриса и продюсер выбрала артистку на роль юной Эль Вудс в приквеле культовой франшизы

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила, что роль Эль Вудс в приквеле картины «Блондинка в законе» сыграет Лекси Майнтри. Об этом она сообщила в социальной сети.

Майнтри — молодая актриса, которая снималась в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме «Парамедик, который меня преследовал». Она впервые исполнит главную роль в кино.

Фильм «Блондинка в законе» по одноименному роману Аманды Браун вышел в 2001 году. В мировом прокате картина собрала 141,8 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионов. В сентябре 2024 года сообщалось, что Уизерспун запустила кастинг на главную роль в приквеле культовой комедии. Будущий сериал расскажет о школьных годах и становлении героини франшизы.

Накануне были названы имена двух претенденток на главную роль в будущем проекте. 