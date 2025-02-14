Успехом ознаменовался выход драмы «Алиса не может ждать», где Елизавета Ищенко сыграла героиню, у которой тоже проблемы со зрением. Школьница пускается во все тяжкие, когда узнает, что скоро перестанет видеть. Из последних проектов с участием актрисы — «Трасса» и «Мамонты». В фэнтези Дарьи Мороз «Неземная», выход которого запланирован на 2025 год, Елизавета исполнит роль Аси.