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Девушки с огоньком: 8 рыжеволосых актрис отечественного кино

Обладательницы рыжей шевелюры всегда в центре внимания. Расскажем, кто из отечественных актрис обладает натуральными рыжими локонами
Татьяна Царева
Автор Кино Mail
Валентина Ляпина
Валентина ЛяпинаИсточник: Кино Mail

По статистике, натуральный рыжий цвет волос встречается довольно редко, что, возможно, и делает таких людей объектом всеобщего внимания. Мы уже рассказывали об актерах с огоньком, эту статью посвятим ярким красавицам отечественного экрана.

1. Валентина Ляпина

Валентина Ляпина в фильме «Бременские музыканты»
Валентина Ляпина в роли ПринцессыИсточник: кадр из фильма «Бременские музыканты»

Женька из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» запомнилась зрителям не только бунтарским характером, но и огненно-рыжей копной волос. В кинематограф Ляпина попала благодаря «Ералашу» — после культового киножурнала Валю пригласили в четвертый сезон сериала «Закрытой школы», где она воплотила образ Таси Барышниковой. 

На счету Ляпиной более 50 проектов, среди которых «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым, «Акушерка» с Ириной Пеговой, «Молодой человек» с Павлом Табаковым и многие другие фильмы и сериалы. 6 марта 2025 года поклонников 22-летней актрисы ждет премьера сказки «Царевна-лягушка», где она перевоплотится в Василису Премудрую.

Валентина Ляпина с братом Константином
Валентина Ляпина с братом КонстантиномИсточник: соцсети

В социальных сетях Валя часто делится семейными фотографиями, в том числе с младшим братом Костей, тоже обладателем рыжих волос.

2. Елизавета Ищенко

Елизавета Ищенко
Елизавета ИщенкоИсточник: Кино Mail

В детстве за яркую внешность Елизавета Ищенко терпела насмешки одноклассников, поэтому старалась ничем не выделяться. Отдушину Лиза находила в занятиях творчеством и актерским мастерством. Раскрыть таланты Ищенко помогала мама, которая водила ее по кастингам. 

Юную актрису заметил режиссер Константин Богомолов, пригласив ее в сериал «Хороший человек». Она сыграла соседку Ивана, персонажа Никиты Ефремова. В 2020 году Елизавета снялась и в многосерийном драмеди «Сама дура». Героиня Ищенко слепа от рождения, и артистке, чтобы перевоплотиться в девочку с инвалидностью, пришлось тщательно готовиться к роли. 

Успехом ознаменовался выход драмы «Алиса не может ждать», где Елизавета Ищенко сыграла героиню, у которой тоже проблемы со зрением. Школьница пускается во все тяжкие, когда узнает, что скоро перестанет видеть. Из последних проектов с участием актрисы — «Трасса» и «Мамонты». В фэнтези Дарьи Мороз «Неземная», выход которого запланирован на 2025 год,  Елизавета исполнит роль Аси.

3. Любовь Толкалина

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина Источник: Алексей Молчановский

Сложно представить, но в школе Любовь Толкалина не была самой красивой девочкой в классе. По словам актрисы, ее часто дразнили за высокий рост, худобу и рыжие локоны. Такой цвет волос достался Толкалиной от отца.

С натуральным рыжим оттенком Любовь можно увидеть в фильме «Сердце мое — Астана». Кстати, одним из режиссеров этого проекта является Егор Кончаловский, экс-супруг актрисы. Отношения пары продолжались 12 лет. В семье в 2001 году родилась Мария Михалкова-Кончаловская, которая тоже строит карьеру актрисы. 

4. Ольга Кузьмина

Ольга Кузьмина
Ольга КузьминаИсточник: Алексей Молчановский

Узнаваемость рыжеволосой и голубоглазой актрисе принес образ официантки Насти в сериале «Кухня». Ольга Кузьмина признавалась, что, соглашаясь на эту роль, даже не подозревала, какую популярность она ей принесет. Артистка поучаствовала и в спин-оффах ситкома, в том числе «Отель Элеон» и «Гранд». 

Ольга Кузьмина с дочерью
Ольга Кузьмина с дочерьюИсточник: соцсети

Долгое время актриса не изменяла своему природному цвету волос, но сейчас она скорее блондинка. Кузьмина регулярно публикует семейные фотографии в социальных сетях, на которых видно, что и сын, и дочь унаследовали медный оттенок шевелюры.

5. Агриппина Стеклова

Агриппина Стеклова в сериале «Без меня»
Агриппина Стеклова в роли АленыИсточник: кадр из фильма «Без меня»

Обладательница необычного имени и огненно-рыжих локонов в детстве стеснялась и того, и другого, поэтому просила маму разрешения сменить цвет волос и вывести веснушки. Уже в юности Агриппина Стеклова приняла свою внешность и сделала ее своей визитной карточкой. 

Данил Стеклов в фильме «В Кейптаунском порту»
Данил Стеклов в роли СалажонкаИсточник: кадр из фильма «В Кейптаунском порту»

Дочь Владимира Стеклова регулярно участвует в антрепризах, также на ее счету несколько десятков фильмов и сериалов, из недавних можно отметить сказку «По щучьему велению» и сериал «Что делать женщине, если...». Добавим, что сын артистки Данил — тоже актер и тоже, что называется, рыжик. 

6. Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова
Елена КсенофонтоваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» как-то призналась, что в детстве ненавидела свой нос, а еще была рыжей и конопатой. Мечта о ринопластике не сбылась, о чем актриса ни капли не жалеет. 

Елена Ксенофонтова считает, что если душа требует обновлений, то можно сменить имидж. Сама она была блондинкой, брюнеткой, а однажды даже побрилась налысо. Примечательно, что дочь актрисы София — тоже обладательница рыжей копны. Причем у девочки еще и говорящая фамилия: она родилась в браке Елены с адвокатом Александром Рыжих.

7. Виктория Исакова

Виктория Исакова
Виктория ИсаковаИсточник: Кино Mail

Визитной карточкой звезды сериала «Дети перемен» Виктории Исаковой можно считать вьющиеся рыжие волосы, с которыми талантливая актриса не расстается. Хотя однажды Виктория все-таки удивила поклонников селфи с темным каре, но это было временным явлением — фото Исакова сделала на съемках сериала «Надежда», где сыграла киллера. 

В настоящее время фильмография Виктории насчитывает около 100 проектов, в 2024 году с ее участием вышли проекты «Сто лет тому вперед» и «Чистые». У актрисы подрастает дочь от режиссера Юрия Мороза, и, кажется, Варваре достался мамин цвет волос.

8. Ольга Макеева

Ольга Макеева
Ольга МакееваИсточник: Legion-Media.ru

Творческий путь звезды четвертой части эротического триллера «Содержанки» берет начало в 2006 году, когда она сыграла Катю в мелодраме «Оранжевая любовь». После выпуска из ВГИКа Ольга Макеева появилась в комедийной мелодраме с Артемом Ткаченко и Павлом Деревянко «Небесные родственники». Позже рыжеволосая актриса снялась в мистическом триллере «Во веки вечные» и в драме «Екатерина. Самозванцы».

Одной из самых ярких ролей Ольги стал образ Жанны в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы». Макеева замужем за сценаристом и режиссером Марком Визионером (настоящее имя — Сергей Борисов), детей у пары нет. 