По статистике, натуральный рыжий цвет волос встречается довольно редко, что, возможно, и делает таких людей объектом всеобщего внимания. Мы уже рассказывали об актерах с огоньком, эту статью посвятим ярким красавицам отечественного экрана.
1. Валентина Ляпина
Женька из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» запомнилась зрителям не только бунтарским характером, но и огненно-рыжей копной волос. В кинематограф Ляпина попала благодаря «Ералашу» — после культового киножурнала Валю пригласили в четвертый сезон сериала «Закрытой школы», где она воплотила образ Таси Барышниковой.
На счету Ляпиной более 50 проектов, среди которых «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым, «Акушерка» с Ириной Пеговой, «Молодой человек» с Павлом Табаковым и многие другие фильмы и сериалы. 6 марта 2025 года поклонников 22-летней актрисы ждет премьера сказки «Царевна-лягушка», где она перевоплотится в Василису Премудрую.
В социальных сетях Валя часто делится семейными фотографиями, в том числе с младшим братом Костей, тоже обладателем рыжих волос.
2. Елизавета Ищенко
В детстве за яркую внешность Елизавета Ищенко терпела насмешки одноклассников, поэтому старалась ничем не выделяться. Отдушину Лиза находила в занятиях творчеством и актерским мастерством. Раскрыть таланты Ищенко помогала мама, которая водила ее по кастингам.
Юную актрису заметил режиссер Константин Богомолов, пригласив ее в сериал «Хороший человек». Она сыграла соседку Ивана, персонажа Никиты Ефремова. В 2020 году Елизавета снялась и в многосерийном драмеди «Сама дура». Героиня Ищенко слепа от рождения, и артистке, чтобы перевоплотиться в девочку с инвалидностью, пришлось тщательно готовиться к роли.
Успехом ознаменовался выход драмы «Алиса не может ждать», где Елизавета Ищенко сыграла героиню, у которой тоже проблемы со зрением. Школьница пускается во все тяжкие, когда узнает, что скоро перестанет видеть. Из последних проектов с участием актрисы — «Трасса» и «Мамонты». В фэнтези Дарьи Мороз «Неземная», выход которого запланирован на 2025 год, Елизавета исполнит роль Аси.
3. Любовь Толкалина
Сложно представить, но в школе Любовь Толкалина не была самой красивой девочкой в классе. По словам актрисы, ее часто дразнили за высокий рост, худобу и рыжие локоны. Такой цвет волос достался Толкалиной от отца.
С натуральным рыжим оттенком Любовь можно увидеть в фильме «Сердце мое — Астана». Кстати, одним из режиссеров этого проекта является Егор Кончаловский, экс-супруг актрисы. Отношения пары продолжались 12 лет. В семье в 2001 году родилась Мария Михалкова-Кончаловская, которая тоже строит карьеру актрисы.
4. Ольга Кузьмина
Узнаваемость рыжеволосой и голубоглазой актрисе принес образ официантки Насти в сериале «Кухня». Ольга Кузьмина признавалась, что, соглашаясь на эту роль, даже не подозревала, какую популярность она ей принесет. Артистка поучаствовала и в спин-оффах ситкома, в том числе «Отель Элеон» и «Гранд».
Долгое время актриса не изменяла своему природному цвету волос, но сейчас она скорее блондинка. Кузьмина регулярно публикует семейные фотографии в социальных сетях, на которых видно, что и сын, и дочь унаследовали медный оттенок шевелюры.
5. Агриппина Стеклова
Обладательница необычного имени и огненно-рыжих локонов в детстве стеснялась и того, и другого, поэтому просила маму разрешения сменить цвет волос и вывести веснушки. Уже в юности Агриппина Стеклова приняла свою внешность и сделала ее своей визитной карточкой.
Дочь Владимира Стеклова регулярно участвует в антрепризах, также на ее счету несколько десятков фильмов и сериалов, из недавних можно отметить сказку «По щучьему велению» и сериал «Что делать женщине, если...». Добавим, что сын артистки Данил — тоже актер и тоже, что называется, рыжик.
6. Елена Ксенофонтова
Звезда сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» как-то призналась, что в детстве ненавидела свой нос, а еще была рыжей и конопатой. Мечта о ринопластике не сбылась, о чем актриса ни капли не жалеет.
Елена Ксенофонтова считает, что если душа требует обновлений, то можно сменить имидж. Сама она была блондинкой, брюнеткой, а однажды даже побрилась налысо. Примечательно, что дочь актрисы София — тоже обладательница рыжей копны. Причем у девочки еще и говорящая фамилия: она родилась в браке Елены с адвокатом Александром Рыжих.
7. Виктория Исакова
Визитной карточкой звезды сериала «Дети перемен» Виктории Исаковой можно считать вьющиеся рыжие волосы, с которыми талантливая актриса не расстается. Хотя однажды Виктория все-таки удивила поклонников селфи с темным каре, но это было временным явлением — фото Исакова сделала на съемках сериала «Надежда», где сыграла киллера.
В настоящее время фильмография Виктории насчитывает около 100 проектов, в 2024 году с ее участием вышли проекты «Сто лет тому вперед» и «Чистые». У актрисы подрастает дочь от режиссера Юрия Мороза, и, кажется, Варваре достался мамин цвет волос.
8. Ольга Макеева
Творческий путь звезды четвертой части эротического триллера «Содержанки» берет начало в 2006 году, когда она сыграла Катю в мелодраме «Оранжевая любовь». После выпуска из ВГИКа Ольга Макеева появилась в комедийной мелодраме с Артемом Ткаченко и Павлом Деревянко «Небесные родственники». Позже рыжеволосая актриса снялась в мистическом триллере «Во веки вечные» и в драме «Екатерина. Самозванцы».
Одной из самых ярких ролей Ольги стал образ Жанны в драмеди Федора Бондарчука «Актрисы». Макеева замужем за сценаристом и режиссером Марком Визионером (настоящее имя — Сергей Борисов), детей у пары нет.