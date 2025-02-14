Стало известно, сколько Александр Петров зарабатывает на поэтических вечерах

Всего на поэтическом перформансе российского артиста будут присутствовать не более 100 человек. Стоимость одного билета на мероприятие Петрова варьируется от 35 тыс. до 65 тыс. рублей. В цену входит фуршет с напитками и именные подарки каждому посетителю.