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Звезда «Кадетства» снялась в купальнике на пляже в США

Актриса Елена Захарова снялась в купальнике на берегу океана
Захарова снялась в купальнике на пляже в США
Захарова снялась в купальнике на пляже в СШАИсточник: www_gazeta_ru

Елена Захарова снялась в купальнике на берегу океана. Актриса рассказала, что приехала в США на гастроли, и поделилась кадрами с пляжа в соцсетях.

«Мой любимый океан. Прекрасный выходной», — отметила звезда сериала «Кадетство», находясь в Майами.

Знаменитость рассказывала подписчикам, что после родов смогла быстро восстановиться. По словам Захаровой, лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Артистка по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь.

Захарова в 2017 году родила дочь Майю, об отце которой ничего не рассказывает. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Девочка не ходит в детский сад, хотя несколько лет просит об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживает из-за разных инфекций и не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь Захаровой помогают родители.