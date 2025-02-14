Звезда «Кадетства» снялась в купальнике на пляже в США

Захарова в 2017 году родила дочь Майю, об отце которой ничего не рассказывает. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Девочка не ходит в детский сад, хотя несколько лет просит об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживает из-за разных инфекций и не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь Захаровой помогают родители.