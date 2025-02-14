Александр Невский раскритиковал русских персонажей в фильме «Анора»

В конце 90-х Невский переехал в Лос-Анджелес, где занялся построением кинокарьеры. В 2002 году Александр стал членом Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), определяющей номинантов на «Золотой глобус». Артист наиболее известен зрителям по вестерн-трилогии о Рио Браво, в которой он играет главную роль — русского эмигранта Ивана Турчанинова, спасающего жителей города.