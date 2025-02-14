Путин поручил установить норматив доступности кинотеатров для арктической зоны

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ установить норматив доступности услуг кинотеатров для жителей опорных населенных пунктов арктической зоны и обеспечить его соблюдение. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что распоряжение дается с учетом ранее данного поручения о формировании в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, а также опыта Республики Саха (Якутия) по развитию киносети.
Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 августа.