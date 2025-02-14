В посольстве РФ в США прошел показ фильма Кустурицы «Люди Христовы. Наше время»

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014—2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.