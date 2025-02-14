47-летняя звезда «Властелина колец» впервые за долгое время вышла на публику

После развода актриса сосредоточилась на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма. Они расстались еще в марте 2021 года, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Пара осталась лучшими друзьями.