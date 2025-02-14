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47-летняя звезда «Властелина колец» впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Лив Тайлер посетила премьеру фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Звезда «Властелина колец» и дочь солиста Aerosmith Стивена Тайлера, актриса Лив Тайлер вышла на публику в платье с прозрачными вставками. Об этом сообщает Dailу Mail.

Лив Тайлер
Лив ТайлерИсточник: Legion-Media.ru
Лив Тайлер
Лив ТайлерИсточник: Legion-Media.ru

47-летняя актриса посетила премьеру фильма «Капитан Америка: Новый мир». Она позировала в черном облегающем платье с прозрачными вставками на руках и талии. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с красной помадой.

Лив Тайлер была замужем за лучшим другом экс-футболиста Дэвида Бекхэма Дэйвом Гарднером. У Тайлер и Гарднера есть двое общих детей: сын Сейлор и дочь Лулу. После рождения второго ребенка пара помолвилась, однако свадьба так и не состоялась.

После развода актриса сосредоточилась на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма. Они расстались еще в марте 2021 года, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Пара осталась лучшими друзьями.