60-летняя Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж

Актриса Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж и показала результат. Снимками она поделилась в соцсети.
Беллуччи посетила презентацию Cartier в Дубае. 60-летняя актриса позировала в черном прозрачном платье с глубоким декольте. Образ дополнило бриллиантовое колье Cartier с крупным камнем и черный клатч. Однако внимание поклонников привлек новый имидж — актриса осветлила волосы до темно-русого оттенка.
Недавно Моника Беллуччи и Тим Бертон посетили церемонию открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер появился на публике в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.
Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня 2023 года актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером.