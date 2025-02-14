60-летняя Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня 2023 года актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером.