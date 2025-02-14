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Беременная звезда «Голодных игр» вышла на публику в леопардовой шубе

Актрису засняли на улицах города

Беременная звезда «Голодных игр», актриса Дженнифер Лоуренс вышла на публику в леопардовой шубе. Об этом сообщает Vogue.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лоуренс появилась на публике в леопардовой шубе, джинсах, рубашке и черной шапке. Образ дополнили солнцезащитные очки, сапоги-челси и коричневая кожаная сумка.

Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.

Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.

В январе Дженнифер Лоуренс засняли на прогулке с сыном в Лос-Анджелесе.