Беременная звезда «Голодных игр» вышла на публику в леопардовой шубе

Беременная звезда «Голодных игр», актриса Дженнифер Лоуренс вышла на публику в леопардовой шубе. Об этом сообщает Vogue.
Дженнифер Лоуренс появилась на публике в леопардовой шубе, джинсах, рубашке и черной шапке. Образ дополнили солнцезащитные очки, сапоги-челси и коричневая кожаная сумка.
Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.
В январе Дженнифер Лоуренс засняли на прогулке с сыном в Лос-Анджелесе.