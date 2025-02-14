43-летняя Джессика Альба показала лицо без макияжа и фильтров

В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.