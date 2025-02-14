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43-летняя Джессика Альба показала лицо без макияжа и фильтров

Актриса выложила фото без косметики в соцсети

Актриса Джессика Альба опубликовала фото без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в соцсети.

Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети

Альба сделала пост о полнолунии и рассказала о его влиянии на жизнь. 43-летняя актриса также сделала селфи, отказавшись без макияжа и укладки, продемонстрировав естественную красоту.

В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.

Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.