Александр Стриженов на церемонии прощания со своим отцом, народным артистом Олегом Стриженовым, вспомнил об их последней встрече. Он также поведал, что Олег Александрович перед смертью обратился к своей матери Ксении Алексеевне Стриженовой.
«Мы всей семьей приезжали навещать отца. Обе дочери, жена, я и старший внук. Мы долго разговаривали и уехали. Он уснул. Его помощница рассказала, что, когда он проснулся, позвал ее, сказал: “Танечка, открой, пожалуйста, дверь”. Она ответила: “Олег Александрович, дверь же в спальную открыта”. Он говорит: “Нет, открой входную… мама… мама придет”. Ну, вот пришла мама и забрала», — рассказал режиссер, не сдерживая слез.
Он также признался, что Олег Александрович в последнее время болел, а перед смертью успел исповедоваться и причаститься.
Напомним, Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля. Незадолго до этого артист попал в больницу после инсульта. Ему было 95 лет.
Советский актер был похоронен на Троекуровском кладбище.
Олег Стриженов запомнился зрителям по таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Сорок первый», «Приступить к ликвидации».