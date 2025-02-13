«Мы всей семьей приезжали навещать отца. Обе дочери, жена, я и старший внук. Мы долго разговаривали и уехали. Он уснул. Его помощница рассказала, что, когда он проснулся, позвал ее, сказал: “Танечка, открой, пожалуйста, дверь”. Она ответила: “Олег Александрович, дверь же в спальную открыта”. Он говорит: “Нет, открой входную… мама… мама придет”. Ну, вот пришла мама и забрала», — рассказал режиссер, не сдерживая слез.