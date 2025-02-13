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Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на трудности в общении со сверстниками

Актриса Милли Бобби Браун заявила, что ей сложно доверять людям из-за чрезмерного внимания со стороны прессы
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Милли Бобби Браун призналась в интервью Vanity Fair, что испытывает трудности в общении со сверстниками.

«У меня не так много друзей. Я не ходила в школу, поэтому у меня не самые лучшие социальные навыки, когда дело доходит до общения с людьми моего возраста», — заявила 22-летняя артистка.

Актриса начала сниматься в сериале «Очень странные дела» в возрасте 11 лет, и большую часть подросткового возраста провела на съемочной площадке. Актриса призналась, что ей сложно доверять людям, в том числе из-за чрезмерного внимания со стороны прессы.

«Я не подпускаю к себе многих людей, а если допускаю, то делаю это настороженно. Это началось, когда я была еще совсем молодой. Пресса была сурова ко мне, из-за чего я стала защищаться», — поделилась актриса.

Сейчас знаменитость живет на ферме со своим мужем и по совместительству коллегой по «Очень странным делам» Джейком Бон Джови. У них есть коровы, козы, овцы, ослы и собаки, которых Браун взяла из местного приюта.

«Я делаю это не ради эстетики, а потому что нравится. <…> Если вы не готовы собирать лошадиные отходы и мыть корову голыми руками, то эта жизнь не для вас», — отметила артистка.

Ранее звезда «Очень странных дел» появилась на обложке глянца.