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Цискаридзе назвал условие для актера, который будет играть его в кино

Хореограф уверен, что в будущем о нем снимут фильм
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал на шоу «Утро. ТНТ», какой артист может сыграть его в кино.

Знаменитость уверен, что в будущем о нем снимут фильм, поэтому он уже высказал свои пожелания о кандидате.

«Моим детям я сказал одну вещь: “Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки”», — поделился хореограф.

Звезда назвал свои руки «неплохими», а такие же ноги, как у него, считает артист, создатели фильма вряд ли найдут.

Хореограф также вспомнил, что в детстве отличался от сверстников худощавостью. Из-за этого он часто был обделен вниманием, пока не пришел в хореографическую школу.

«А когда мы пришли поступать [в хореографический], и с меня сняли штанишки, чтобы посмотреть ноги, то начались ахи, которые обычно доставались другим. Я очень хорошо помню, как был потрясен, что все смотрят на меня», — рассказал артист.

Цискаридзе подытожил, что теперь точно знает, что если он начнет двигаться, то все будут невольно смотреть на него, кто бы ни стоял рядом.