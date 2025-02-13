Звезда «Универа» опубликовал редкие фото с детьми

Актер признавался, что его старшие дети часто сталкиваются с буллингом в школе. Одноклассники дочери артиста травят ее из-за популярности отца. Ярушин отмечал, что в такие моменты советовал Стефании спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». По словам артиста, у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.