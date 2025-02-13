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Звезда «Универа» опубликовал редкие фото с детьми

Актер Стас Ярушин показал семейное фото в соцсети
Актер Стас Ярушин опубликовал редкие фото с детьми
Актер Стас Ярушин опубликовал редкие фото с детьмиИсточник: Газета.Ru

Актер Стас Ярушин опубликовал в соцсетях редкие фото со своими старшими детьми. Звезда сериала «Универ» рассказал подписчикам, что отдыхает с семьей в Сочи, катаясь на горнолыжных трассах.

«Дети на выгуле», — отметил артист.

Ярушин с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. У пары две дочери и сын: 13-летняя Стефания, 10-летний Ярослав и 4-месячная Александра.

Актер признавался, что его старшие дети часто сталкиваются с буллингом в школе. Одноклассники дочери артиста травят ее из-за популярности отца. Ярушин отмечал, что в такие моменты советовал Стефании спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». По словам артиста, у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.

Сын актера тоже подвергается травле со стороны сверстников, но из-за внешнего вида — Ярослава называют «очкариком» и бьют. Ярушин подчеркивал, что в этот вопрос не вмешивается, считая это нормальными «детскими разборками».

Ранее юморист Писаренко вспомнил, как подрался из-за Стаса Ярушина.