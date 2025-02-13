Кинокритики разгромили новый фильм Marvel с темнокожим Капитаном Америкой

Фильм «Капитан Америка: Новый мир» выйдет в мировой прокат 14 февраля. Экранный путь Капитана Америки Стива Роджерса, которого играл Крис Эванс, завершился в картине «Мстители: Финал» 2019 года. Теперь главная роль перешла к Энтони Маки, известному по образу другого супергероя Marvel — Сокола.