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Кинокритики разгромили новый фильм Marvel с темнокожим Капитаном Америкой

На сайте Rotten Tomatoes картине «Капитан Америка: Новый мир» дали 48 процентов «свежести»

Фильм студии Marvel «Капитан Америка: Новый мир», главную роль в котором исполнил темнокожий актер Энтони Маки, получил низкие оценки от кинокритиков. Об этом сообщает издание ScreenRant.

На сайте Rotten Tomatoes картине дали 48 процентов «свежести». Менее удачными, по мнению критиков, были только два фильма из киновселенной Marvel — «Вечные» (47 процентов) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (46 процентов). При этом другие проекты о знаменитом супергерое получили значительно более высокие оценки. Так, лента «Первый мститель» набрала 80 процентов «свежести», а «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние» — по 90 процентов.

Фильм «Капитан Америка: Новый мир» выйдет в мировой прокат 14 февраля. Экранный путь Капитана Америки Стива Роджерса, которого играл Крис Эванс, завершился в картине «Мстители: Финал» 2019 года. Теперь главная роль перешла к Энтони Маки, известному по образу другого супергероя Marvel — Сокола.

Ранее сообщалось, что HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», посвященный Таргариенам.