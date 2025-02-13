Стасю Милославскую чуть не задавила собачья упряжка на съемках: «Меня спасли»

Знаменитость также призналась, что осталась под большим впечатлением от съемок в сериале из-за их масштабности. На площадке каждый раз находилось около 100 артистов, каждый из которых был занят своей задачей. Работа над сериалом проходила на Чукотке, Архангельской и Мурманской областях, Петербурге и Кронштадте.