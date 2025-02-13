Анна Пересильд трогательно обратилась к младшей сестре: «Бесконечно люблю»

Анна Пересильд в личном блоге поделилась редким фото своей сводной сестры Нины. 15-летняя актриса трогательно обратилась к младшей сестре и поздравила ее с днем рождения — 11 февраля Нине исполнилось четыре года.
«Сегодня у этого маленького человечка день рождения! Бесконечно тебя люблю, Нина», — написала звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», добавив смайлик в виде красного сердца.
Нина родилась в союзе режиссера Алексея Учителя и Софьи Мелединой, которая моложе него на 46 лет. Они познакомились во ВГИКе: Меледина училась на режиссерском факультете, а Учитель был руководителем ее мастерской.
Анна Пересильд появилась на свет в отношениях Учителя с актрисой Юлией Пересильд. Также у пары есть 12-летняя дочь Мария. После расставания режиссер и актриса сохранили дружеские отношения.
У Алексея Ефимовича также есть сын Илья Учитель, рожденный в первом браке с продюсером Кирой Саксаганской. Наследник пошел по стопам отца и стал режиссером.
Ранее Анна Пересильд вместе с сестрой поддержала знаменитую маму на премьере фильма «On и Она».