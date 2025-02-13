Одна из ожидаемых российских кинопремьер в 2025 году — биографический музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — выходит в широкий прокат 14 февраля. Смелый и необычный проект постановщика Феликса Умарова обещает интересный подход к жизнеописанию великого классика.
Образ поэта воплотил на экране Юра Борисов — молодой актер, который уже достиг впечатляющих профессиональных вершин. И «Пророк» — далеко не единственный кинопроект с его участием, который можно будет увидеть в ближайшем будущем.
«Кончится лето»
27 февраля состоится премьера картины «Кончится лето», где Юра Борисов воплотит совершенно другой образ. В криминальной драме Максима Арбугаева и Владимира Мункуева актер сыграл бывшего заключенного Кешу, который возвращается в свой родной поселок к отцу (Дмитрий Поднозов) и младшему брату (Макар Хлебников). 17-летний Тима заканчивает обучение в школе и надеется поступить в университет.
Кеша устраивается на золотодобывающий прииск, но коллеги не в восторге от сотрудника с тюремным прошлым, поэтому всячески мешают ему работать. После того как Кешу увольняют, он крадет слитки с золотом и пускается в бега. Вместе с собой он берет и младшего брата. Добавим, что картина в 2024 году получила Гран-при кинофестиваля «Маяк».
«Урок»
Премьера драматического сериала с элементами трагикомедии «Урок» состоялась в сентябре 2024 года на фестивале «Новый сезон». В центре сюжета молодой и популярный рэп-исполнитель Антон (Борисов), с которым происходит трагедия — в жутком ДТП погибает его девушка. Сам музыкант попадает в рехаб.
Из медучреждения Антон сбегает в родную Пермь, желая завязать со своей прошлой жизнью. Там его встречает старший брат Костя (Даниил Воробьев) — школьный учитель физики. Он предлагает Антону тоже устроиться в школу и вести факультативы. Бывший рэпер соглашается и с головой погружается в проблемы современных подростков. Показ сериала на платформе Okko запланирован на 2025 год.
«Хроники русской революции»
Масштабный исторический сериал Андрея Кончаловского посвящен событиям начала XX века, в том числе Октябрьской революции. По словам режиссера, «Хроники русской революции» стали его самой объемной работой, в которой он стремился к максимальной достоверности в мельчайших деталях. Съемки 16 серий заняли почти год. Что касается других подробностей, то известно, что Борисов в драме воплотит образ офицера жандармерии.
Играть сотрудников органов актеру не привыкать, подобная роль была у него в так и не выпущенном в российский прокат триллере «Капитан Волкогонов бежал». Там Юра предстал в образе чекиста, пытающегося искупить свои преступления. Каким получится его новый персонаж, можно будет узнать после выхода сериала в онлайн-кинотеатре Start. Точная дата премьеры пока не раскрывается.
«Девятая планета»
В фантастическом боевике Николая Рыбникова Борисову досталась роль автомеханика Димы Хруста. После несчастного случая к нему начинают приходить странные воспоминания о неизвестной планете, сражениях с чудовищами, в видениях является и образ девушки Полины. Диме сложно поверить в его правдивость, пока он не встречает Полину в реальной жизни. Герой понимает, что кто-то вторгся в его память. Чтобы узнать правду, Хрусту нужно попасть на таинственную Девятую планету.
Презентация кинокартины прошла на фестивале «Хомякон» в 2024 году, где создатели «Девятой планеты» обнародовали несколько кадров и рассказали о съемках в Марокко и на острове Сокотра в Йемене. Дата выхода боевика еще не определена, но премьера может состояться в 2026 году.
«Битва моторов»
В феврале 2025 года стартовали съемки амбициозного проекта, рассказывающего о становлении отечественного автопрома. В кинофильме Ильи Маланина, кроме Юры Борисова, участвует Иван Янковский, не уступающий по популярности и востребованности актер.
В спортивной драме «Битва моторов», основанной на реальных событиях, речь пойдет о создателях первых в Российской империи гоночных автомобилей. Основными действующими лицами станут автолюбитель Андрей Нагель (Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Борисов). В 1908 году они начинают проектирование и производство машин под маркой «Руссо-Балт», а через несколько лет едут из Санкт-Петербурга в Монако в рамках участия в легендарном Ралли Монте-Карло.
«Ваня»
На прошедшем в 2024 году питчинге игрового кино был представлен фильм «Ваня», постановкой которого занимается актриса Клавдия Коршунова. Персонажем Борисова станет Виктор по прозвищу Немец. Он долгое время жил в Германии, но потом вернулся в родную деревню. В этой же деревне со своей мамой живет 12-летний Ваня. Отца он не знает, но мать говорила, что он работает в Москве. Ваня собирается на его поиски, но встречает Виктора, и, возможно, он и есть Ванин папа.
Съемки картины стартуют в Костромской области в феврале 2025 года. Для Клавдии Коршуновой фильм станет полнометражным режиссерским дебютом.
«Как я не снял “Преступление и наказание”»
В январе 2025 года на сербском фестивале «Кустендорф» Эмир Кустурица анонсировал свой новый фильм под названием «Как я не снял “Преступление и наказание”», где Юра Борисов сыграет главную роль. Съемки картины пройдут летом в России, Сербии и Франции. Примерная дата премьеры неизвестна.
По словам Кустурицы, сценарий автобиографичен, но в нем также будет конфликт из романа Достоевского. Сюжет расскажет о молодом постановщике, который мечтает снять «Преступление и наказание». Герою поступает предложение заработать крупную сумму — ему нужно будет убить женщину.