На прошедшем в 2024 году питчинге игрового кино был представлен фильм «Ваня», постановкой которого занимается актриса Клавдия Коршунова. Персонажем Борисова станет Виктор по прозвищу Немец. Он долгое время жил в Германии, но потом вернулся в родную деревню. В этой же деревне со своей мамой живет 12-летний Ваня. Отца он не знает, но мать говорила, что он работает в Москве. Ваня собирается на его поиски, но встречает Виктора, и, возможно, он и есть Ванин папа.