Звезда «Триггера» снялась обнаженной в бассейне

Звезда сериала «Триггер» Ангелина Стречина снялась обнаженной. Актриса позировала в бассейне на отдыхе в Таиланде и опубликовала фото в соцсетях.
«Костюм от Евы, бриллианты от басика, мейк от солнца», — отметила знаменитость.
Артистка проводит отпуск вместе с мужем Ильей Малаковым. Актеры поженились в 2023 году, сыграв свадьбу в русском народном стиле. Стречина рассказывала, что очень нервничала перед торжеством, боясь не успеть организовать все так, как задумала. По словам знаменитости, у нее было много помощников, но она все равно контролировала многие моменты, и в итоге все прошло на заданном уровне.
Звезда «Триггера» подчеркивала, что ей повезло встретить человека, который разделяет многие ее интересы, поддерживает авантюры и понимает все особенности профессии, поэтому серьезных ссор и конфликтов у них не возникает. По словам артистки, она не спешила выходить замуж и создавать семью. Однако была счастлива, когда Малаков неожиданно сделал ей предложение.