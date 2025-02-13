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Звезда «Триггера» снялась обнаженной в бассейне

Актриса Ангелина Стречина опубликовала фото без одежды
Звезда «Триггера» снялась обнаженной
Звезда «Триггера» снялась обнаженнойИсточник: Газета.Ru

Звезда сериала «Триггер» Ангелина Стречина снялась обнаженной. Актриса позировала в бассейне на отдыхе в Таиланде и опубликовала фото в соцсетях.

«Костюм от Евы, бриллианты от басика, мейк от солнца», — отметила знаменитость.

Артистка проводит отпуск вместе с мужем Ильей Малаковым. Актеры поженились в 2023 году, сыграв свадьбу в русском народном стиле. Стречина рассказывала, что очень нервничала перед торжеством, боясь не успеть организовать все так, как задумала. По словам знаменитости, у нее было много помощников, но она все равно контролировала многие моменты, и в итоге все прошло на заданном уровне.

Звезда «Триггера» подчеркивала, что ей повезло встретить человека, который разделяет многие ее интересы, поддерживает авантюры и понимает все особенности профессии, поэтому серьезных ссор и конфликтов у них не возникает. По словам артистки, она не спешила выходить замуж и создавать семью. Однако была счастлива, когда Малаков неожиданно сделал ей предложение.