Звезда «Триггера» снялась обнаженной в бассейне

Артистка проводит отпуск вместе с мужем Ильей Малаковым. Актеры поженились в 2023 году, сыграв свадьбу в русском народном стиле. Стречина рассказывала, что очень нервничала перед торжеством, боясь не успеть организовать все так, как задумала. По словам знаменитости, у нее было много помощников, но она все равно контролировала многие моменты, и в итоге все прошло на заданном уровне.