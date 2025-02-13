HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», посвященный Таргариенам

Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси заявила, что студия работает над несколькими спин-оффами «Игры престолов». Ее слова передает Deadline.
«Один из них — не буду вдаваться в подробности — очень перспективен, и это все еще линия Таргариенов», — заявила топ-менеджер компании.
Руководству HBO, отметила Орси, также понравился грядущий сериал «Рыцарь Семи королевств», основанный на повестях о Дунке и Эгге писателя Джорджа Мартина. Первый сезон выйдет уже в 2025 году. По словам Орси, всего HBO планирует выпустить три сезона.
Премьера третьего сезона приквела «Игры престолов» — «Дом Дракона» — состоится в 2026 году.
«Я очень взволнована. Думаю, вас ждет большой сюрприз: мы начнем сезон с захватывающей битвы <…> Я рада, что мы не стали торопиться. Это настолько масштабно, что нам нужно было время, чтобы все сделать», — отметила Орси.
По данным Deadline, второй сезон «Дома Дракона» был сокращен с 10 до 8 эпизодов, а часть сюжета перенесена на третий, по разным причинам — в том числе из-за забастовок в Голливуде.
Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год. Всего зрители увидели восемь сезонов.
Ранее сообщалось, что по «Игре престолов» снимут фильм.