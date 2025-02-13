HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», посвященный Таргариенам

«Я очень взволнована. Думаю, вас ждет большой сюрприз: мы начнем сезон с захватывающей битвы <…> Я рада, что мы не стали торопиться. Это настолько масштабно, что нам нужно было время, чтобы все сделать», — отметила Орси.