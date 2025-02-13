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Арнольд Шварценеггер поддержал сына на премьере сериала

Актер посетил премьеру сериала «Белый лотос»

Арнольд Шварценеггер недавно посетил премьеру третьего сезона сериала «Белый лотос», которая прошла в Лос-Анджелесе. 77-летний актер пришел поддержать своего сына Патрика Шварценеггера, сыгравшего одну из главных ролей в проекте.

Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком
Арнольд Шварценеггер с сыном ПатрикомИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитый отец вместе с наследником вышел на красную дорожку. Звезда «Терминатора» надел черный классический костюм и светло-голубую рубашку. Шварценеггер-младший выбрал серый костюм в клетку, белую рубашку и бордовый галстук.

В личном блоге Шварценеггер опубликовал фото с сыном и оценил его работу в сериале. Он также отреагировал на пикантную сцену, где его наследник предстает обнаженным.

«Какой сериал! Я мог бы притвориться, что был удивлен, узнав, что в нем есть обнаженная сцена. Но что я могу сказать… Яблоко от яблони недалеко падает. Не пропустите премьеру в это воскресенье, вы не пожалеете», — заявил актер.

Патрик Шварценеггер и Мария Шрайвер
Патрик Шварценеггер и Мария ШрайверИсточник: Legion-Media.ru
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер и Патрик ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru
Патрик Шварценеггер, Сара Кэтрин Хук, Паркер Поузи, Джейсон Айзекс и Сэм Нивола
Патрик Шварценеггер, Сара Кэтрин Хук, Паркер Поузи, Джейсон Айзекс и Сэм НиволаИсточник: Legion-Media.ru

На премьере Шварценеггера-младшего также поддержали мама Мария Шрайвер, сестры Кэтрин и Кристина и брат Кристофер.

Действие третьего сезона сериала «Белый лотос» происходит в роскошном отеле в Бангкоке. Патрик Шварценеггер играет в многосерийном фильме Саксона, наследника зажиточной семьи с юга.

Премьера нового сезона состоится 16 февраля 2025 года на HBO.