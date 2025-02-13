Арнольд Шварценеггер поддержал сына на премьере сериала

Арнольд Шварценеггер недавно посетил премьеру третьего сезона сериала «Белый лотос», которая прошла в Лос-Анджелесе. 77-летний актер пришел поддержать своего сына Патрика Шварценеггера, сыгравшего одну из главных ролей в проекте.
Знаменитый отец вместе с наследником вышел на красную дорожку. Звезда «Терминатора» надел черный классический костюм и светло-голубую рубашку. Шварценеггер-младший выбрал серый костюм в клетку, белую рубашку и бордовый галстук.
В личном блоге Шварценеггер опубликовал фото с сыном и оценил его работу в сериале. Он также отреагировал на пикантную сцену, где его наследник предстает обнаженным.
«Какой сериал! Я мог бы притвориться, что был удивлен, узнав, что в нем есть обнаженная сцена. Но что я могу сказать… Яблоко от яблони недалеко падает. Не пропустите премьеру в это воскресенье, вы не пожалеете», — заявил актер.
На премьере Шварценеггера-младшего также поддержали мама Мария Шрайвер, сестры Кэтрин и Кристина и брат Кристофер.
Действие третьего сезона сериала «Белый лотос» происходит в роскошном отеле в Бангкоке. Патрик Шварценеггер играет в многосерийном фильме Саксона, наследника зажиточной семьи с юга.
Премьера нового сезона состоится 16 февраля 2025 года на HBO.