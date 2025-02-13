Арнольд Шварценеггер поддержал сына на премьере сериала

«Какой сериал! Я мог бы притвориться, что был удивлен, узнав, что в нем есть обнаженная сцена. Но что я могу сказать… Яблоко от яблони недалеко падает. Не пропустите премьеру в это воскресенье, вы не пожалеете», — заявил актер.