Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер сыграет охотника на оборотней в новом сериале

Известно, что проект называется «Тэйлор Лотнер: Охотник на оборотней». Его сюжет расскажет о судьбе актера после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть II» — последней картины из знаменитой франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах. В итоге Тейлору приходится вести двойную жизнь — изображать голливудскую знаменитость днем, а по ночам выслеживать опасных существ.