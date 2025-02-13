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Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер сыграет охотника на оборотней в новом сериале

Сюжет сериала расскажет о судьбе актера после выхода последней части франшизы «Сумерки»
Тейлор Лотнер в фильме «Сумерки»
Тейлор Лотнер в фильме «Сумерки»Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Тэйлор Лотнер, известный по роли оборотня Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет охотника на оборотней в новом сериале студии Amazon. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что проект называется «Тэйлор Лотнер: Охотник на оборотней». Его сюжет расскажет о судьбе актера после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть II» — последней картины из знаменитой франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах. В итоге Тейлору приходится вести двойную жизнь — изображать голливудскую знаменитость днем, а по ночам выслеживать опасных существ.

Франшиза «Сумерки», состоявшая из пяти частей, стала одной из самых коммерчески успешных в истории. В сумме сборы фильмов, выходивших с 2008 по 2012 год, составили более трех миллиардов долларов.

Ранее Роберт Паттинсон ответил хейтерам фильма «Сумерки».