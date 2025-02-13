Олег Меньшиков опубликовал видео после слухов о раке

Актер Олег Меньшиков вышел на связь после появившихся в СМИ сообщений об онкологическом заболевании. Он опубликовал видео в Telegram-канале.
Артист решил процитировать стихотворение Омара Хайяма и выложил короткий ролик.
«Урод над красотой смеется, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянется, продавший мило улыбнется, а сплетник гордый, как овца», — сказал Меньшиков.
Вероятно, таким образом он решил прокомментировать слухи о якобы диагностированной у него онкологии.
Ранее агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке. Помощница артиста назвала полной чушью сообщения об онкологии у звезды. Она заявила, что актер выглядит и чувствует себя прекрасно.