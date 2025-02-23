Лэйни всегда мечтала о семье и детях, но пока что судьба ей не благоволит. Сначала бойфренд тупит с долгожданным предложением, потом лучшая подруга оказывается беременной… Лэйни чувствует себя полной неудачницей и в отчаянии решает нацепить на себя накладной живот. На йоге для беременных Лэйни знакомится с будущей мамочкой Меган, а затем и с ее очаровательным братом Джошем, идеальным кандидатом в мужья. Но что делать с фейковой беременностью?