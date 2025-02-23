«Влюбленные глаза»
На протяжении последних двух лет День всех влюбленных в Сиэтле превращается в день кровавой резни. Каждое 14 февраля орудующий в городе маньяк в маске со светящимися глазами-сердечками выходит на охоту за сладкими парочками. В этот раз его жертвами должны стать рекламщица Элли и ее новый коллега Джей, отношения между которыми только-только начали завязываться.
«Влюбленные глаза» — романтическая слэшер-комедия от создателей бодрых, хотя и не слишком оригинальных хорроров «Счастливого дня смерти» и «Дичь», построенных на классических тропах «день сурка» и «обмен телами». В новом фильме жутких убийств со всеми вытекающими стало еще больше, при этом авторы явно пытаются обыгрывать жанровые клише, сыпля отсылками к классике и превращая ленту в один сплошной мета-постмодернистский комментарий.
«Любовь — боль»
Марвин Гейбл, работающий риэлтором в пригороде Милуоки, получает малиновый конверт, внутри которого обнаруживает загадочную фразу «Прятаться — это не жизнь». Послание отправлено его бывшей напарницей по имени Роуз — женщиной из его темного прошлого. Ведь когда-то Марвин был киллером, решившим бросить все и начать жизнь заново. Роуз предлагает Гейблу помочь ей в последнем деле — остановить его брата, очень опасного человека.
В главной роли — звезда «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан, претендующий на лавры Джеки Чана в расцвете сил. В режиссерском кресле — координатор боевых сцен из «Джона Уика» и «Каскадеров»; неудивительно, что трюки в фильме «Любовь — боль» оказываются смыслообразующим элементом. За женскую мощь отвечает Ариана ДеБос, еще одна лауреатка «Оскара» (за «Вестсайдскую историю»). Актеры хорошие, но играть им особо нечего — история чересчур проста, для удачной комедии это недостаточно смешно, для драмы тем более неубедительно.
«Ведьмак: Сирены глубин»
Геральт и Лютик странствуют по землям, оставшись практически без гроша, поскольку Ведьмак отказывается от заказов на убийства безобидных монстров. Герои оказываются в городке Бремервоорде, где Лютику предлагают выступить на празднике, а Геральту — разобраться с подводными жителями, убивающими ловцов жемчуга. Так Ведьмак погружается в давний конфликт между людьми и морским народом, который грозит вылиться в войну.
Создатели «Ведьмака» с Генри Кавиллом продолжают расширять киновселенную по произведениям Анджея Сапковского, на этот раз экранизируя его рассказ «Немного жертвенности». От оригинальной истории, правда, здесь мало что осталось — «Ведьмак: Сирены глубин» получился зрелищным аниме-фильмом с элементами мюзикла, укорененным скорее не в иронично-мрачном мире Сапковского, а в эпических сагах вроде недавно вышедшего аниме «Война рохирримов» по «Властелину колец».
«Как бы беременна»
Лэйни всегда мечтала о семье и детях, но пока что судьба ей не благоволит. Сначала бойфренд тупит с долгожданным предложением, потом лучшая подруга оказывается беременной… Лэйни чувствует себя полной неудачницей и в отчаянии решает нацепить на себя накладной живот. На йоге для беременных Лэйни знакомится с будущей мамочкой Меган, а затем и с ее очаровательным братом Джошем, идеальным кандидатом в мужья. Но что делать с фейковой беременностью?
«Как бы беременна» —
как бы комедия от студии Happy Madison, подарившей нам «50 первых поцелуев», «Счатливчика Гилмора», «Мужчину по вызову» и прочие фильмы нашего детства с Адамом Сэндлером и Робом Шнайдером. Клоунада Эми Шумер, кринж-юмор про растительность на женском лице и биологические жидкости, море штампов и сарказма в сторону «яжматерей» могли бы не помешать этой комедии положений выйти на необходимую глубину поднимаемых тем. Увы, эта история о рефлексирующей женщине не способна ни рассмешить, ни растрогать.
«Мальчишки из “Никеля”»
1962 год, Таллахасси, штат Флорида. В обществе все еще процветают расистские настроения и действует сегрегация. Афроамериканца Элвуда Кертиса несправедливо обвиняют в угоне машины и отправляют в исправительную школу — академию «Никель», в стенах которой происходит жуткий мрак.
«Мальчишки из “Никеля”» — самый «тихий», незаслуженно незаметный номинант на «Оскар-2025» за лучший фильм. Между тем, картина снята по одноименному роману-лауреату Пулитцеровской премии, признанному одной из лучших книг десятых годов и основанному на реальных событиях. Прототипом «Никеля» послужила печально известная школа Дозье, выпускники которой рассказывали о страшных безнаказанных зверствах над подопечными.
Режиссер РаМелл Росс бережно и детально переносит на экран пронзительную историю мальчишек, выживающих в жесточайшем, непрекращающемся абьюзе. Почти весь фильм снят от первого лица, такой прием позволяет еще глубже проникнуться сопереживанием героям. Хотя кому-то эффект от POV-камеры может показаться, напротив, сбивающим с толку.