В кинопарке «Москино» экскурсии посетили более 12 тыс. человек

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Посетителями экскурсий в кинопарке «Москино» с момента их запуска стали более 12 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского кинокластера.
«С 24 февраля 2024 года в кинопарке прошли 585 экскурсий, их посетили более 12 тыс. человек. Гости площадки могут посетить одну или несколько экскурсий, посвященных теме кино», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что практически c самого открытия в кинопарке проводится несколько видов экскурсий с разными маршрутами прогулок и поездок. Взрослые и дети могут увидеть самые интересные декорации кинопарка, в некоторых из них даже можно побывать внутри. Посетители узнают о кинопрофессиях, посещают склады, где хранят костюмы, декорации, а также реквизит.
Например, «Киноэкспедиция», которая прошла в кинопарке уже более 500 раз, — это семейная познавательная экскурсия, где гости узнают, чем отличаются съемки романтической комедии от исторического детектива, видят, как происходит взаимодействие режиссера с актерами, знакомятся с распределением ролей в съемочной группе.
А на обзорной автобусно-пешеходной экскурсии «Мир кино» гостям рассказывают, как возрождается российский кинематограф, кто снимает трюки и устраивает пожары в кино, чем отличается гаффер от фокус-пуллера, почему хлопушка — главный инструмент на любой съемочной площадке. Тем, кто хочет попробовать самостоятельно пройти по просторам кинопарка, такая возможность предоставляется на иммерсивной «Кинопрогулке». Спутником и экскурсоводом гостей будет аудиогид, озвученный актером Сергеем Буруновым.