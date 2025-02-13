В кинопарке «Москино» экскурсии посетили более 12 тыс. человек

Там добавили, что практически c самого открытия в кинопарке проводится несколько видов экскурсий с разными маршрутами прогулок и поездок. Взрослые и дети могут увидеть самые интересные декорации кинопарка, в некоторых из них даже можно побывать внутри. Посетители узнают о кинопрофессиях, посещают склады, где хранят костюмы, декорации, а также реквизит.