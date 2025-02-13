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Назван новый претендент на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Звезда фильма «Конклав» может исполнить роль Альбуса Дамблдора
Джон Литгоу
Джон ЛитгоуИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Джон Литгоу, известный по ролям в сериале «Декстер» и фильме «Конклав», попал в список кандидатов на роль Альбуса Дамблдора в новом проекте по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, Литгоу сейчас является главным кандидатом на роль директора школы волшебства «Хогвартс» в сериале о приключениях юного волшебника. Сейчас актер находится в финальной стадии переговоров со студией Warner Bros.

Также на роль Дамблдора рассматривались актеры Марк Райлэнс и Марк Стронг. Подробности и результаты переговоров с ними не сообщаются.

Ранее стало известно, что актер из оригинальной серии фильмов про «Гарри Поттера» пошутил о желании сыграть Гермиону.