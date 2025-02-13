54-летняя Хмельницкая рассказала, что ей помогает поддерживать себя в форме

«При этом у меня нет какой-то схемы. Наоборот, у меня все ненормированно. Просто баланс должен быть у тебя в голове. Я ем абсолютно все. Если мне, например, захотелось сладкого, то я не съем что-то другое. Захотелось полакомиться круассанчиком, значит, в этот день я исключу из рациона что-то другое. Понимаете, это такой внутренний баланс», — поделилась Хмельницкая.