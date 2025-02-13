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54-летняя Хмельницкая рассказала, что ей помогает поддерживать себя в форме

Актриса заявила, что у нее нет секретов красоты
Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая призналась, что поддерживать себя в форме ей помогает правило «побольше двигаться, поменьше есть». Об этом она рассказала kp.ru.

54-летняя артистка добавила, что позволяет себе есть после 18:00, но в ограниченных количествах.

«При этом у меня нет какой-то схемы. Наоборот, у меня все ненормированно. Просто баланс должен быть у тебя в голове. Я ем абсолютно все. Если мне, например, захотелось сладкого, то я не съем что-то другое. Захотелось полакомиться круассанчиком, значит, в этот день я исключу из рациона что-то другое. Понимаете, это такой внутренний баланс», — поделилась Хмельницкая.

Она добавила, что у нее нет секретов красоты. По ее словам, она хорошо относится к косметологам. При этом актриса подчеркнула, что главное — быть довольным при виде своего отражения в зеркале.

В сентябре 2024 года Алена Хмельницкая призналась, что красится умеренно, но даже на занятия в фитнес-клубе. Она также добавила, что использует в ежедневном уходе стандартные средства. Среди них — сыворотки, кремы, маски и патчи.