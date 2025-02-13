Стали известны подробности нового сезона «Настоящего детектива»

По информации источника, действие развернется в Нью-Йорке, в бухте Джамейка, в сезоне будет сразу три главных героя, один из которых — девушка. Как рассказала порталу глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси, сейчас идет работа над сценарием, которую возглавляет Исса Лопес, шоураннер четвертого сезона проекта.