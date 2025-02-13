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Стали известны подробности нового сезона «Настоящего детектива»

Deadline: идет работа над сценарием пятого сезона сериала
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»Источник: Legion-Media.ru

Пятый сезон сериала «Настоящий детектив» выйдет на экраны в 2027 году. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, действие развернется в Нью-Йорке, в бухте Джамейка, в сезоне будет сразу три главных героя, один из которых — девушка. Как рассказала порталу глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси, сейчас идет работа над сценарием, которую возглавляет Исса Лопес, шоураннер четвертого сезона проекта.

Кто сыграет главные роли в пятом сезоне, пока не сообщается.

Ранее Макконахи и Харрельсон вернулись к культовым ролям из «Настоящего детектива» в рекламе.