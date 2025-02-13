Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ходченкова, Борисов с женой, Чиповская: звезды на премьере фильма «Пророк»

Как прошла презентация исторической картины «Пророк. История Александра Пушкина», смотрите в репортаже Кино Mail
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ музыкальной драмы «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Постановщик презентовал биографический фильм вместе с исполнителями главных ролей: Юрой Борисовым, Аленой Долголенко, Анной Чиповской, Сергеем Гилевым, Светланой Ходченковой, Евгением Шварцем и другими.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

Борисова в этот вечер пришла поддержать супруга, актриса Анна Шевчук. Презентуя фильм на сцене, актер, сыгравший Александра Сергеевича Пушкина, почтил память поэта минутой молчания.

Юра Борисов с женой Анной Шевчук
Юра Борисов с женой Анной Шевчук
Анна Чиповская
Анна Чиповская

«Сегодня ровно 188 лет с того момента, как он погиб на этой дуэли. Сегодня годовщина его смерти. Мы сейчас чуть-чуть помолчим в честь него», — отметил Борисов.

Алена Долголенко, исполнительница роли Натальи Гончаровой, в беседе с Кино Mail рассказала, почему стоит посмотреть «Пророка».

«Хотелось бы, чтобы люди, пришедшие к нам на фильм, что-то почувствовали. И если это вызовет эмоции, если это наведет на мысль, и кто-то захочет, например, перечитать биографию — это будет наша личная победа», — отметила актриса.

Алена Долголенко
Алена Долголенко

Она также рассказала, как готовилась к перевоплощению в Наталью Гончарову. По словам Долголенко, она читала биографические материалы, смотрела определенные фильмы. Режиссер советовал ей правильно держать спину и «культивировать внутреннюю детскость», которая была присуща возлюбленной поэта.

Также актриса рассказала, как ей работалось с Юрой Борисовым. «Фантастически. То, что он делает, — это, правда, фантастика», — отметила Долголенко.

В центре сюжета картины — яркая и трагичная жизнь великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Он был любимцем публики, но его также преследовал злой рок, от которого поэта не могли спасти ни верные друзья, ни покровители, ни любимая женщина.

В широкий прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выходит 14 февраля.