В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ музыкальной драмы «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Постановщик презентовал биографический фильм вместе с исполнителями главных ролей: Юрой Борисовым, Аленой Долголенко, Анной Чиповской, Сергеем Гилевым, Светланой Ходченковой, Евгением Шварцем и другими.
Борисова в этот вечер пришла поддержать супруга, актриса Анна Шевчук. Презентуя фильм на сцене, актер, сыгравший Александра Сергеевича Пушкина, почтил память поэта минутой молчания.
«Сегодня ровно 188 лет с того момента, как он погиб на этой дуэли. Сегодня годовщина его смерти. Мы сейчас чуть-чуть помолчим в честь него», — отметил Борисов.
Алена Долголенко, исполнительница роли Натальи Гончаровой, в беседе с Кино Mail рассказала, почему стоит посмотреть «Пророка».
«Хотелось бы, чтобы люди, пришедшие к нам на фильм, что-то почувствовали. И если это вызовет эмоции, если это наведет на мысль, и кто-то захочет, например, перечитать биографию — это будет наша личная победа», — отметила актриса.
Она также рассказала, как готовилась к перевоплощению в Наталью Гончарову. По словам Долголенко, она читала биографические материалы, смотрела определенные фильмы. Режиссер советовал ей правильно держать спину и «культивировать внутреннюю детскость», которая была присуща возлюбленной поэта.
Также актриса рассказала, как ей работалось с Юрой Борисовым. «Фантастически. То, что он делает, — это, правда, фантастика», — отметила Долголенко.
В центре сюжета картины — яркая и трагичная жизнь великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Он был любимцем публики, но его также преследовал злой рок, от которого поэта не могли спасти ни верные друзья, ни покровители, ни любимая женщина.
В широкий прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выходит 14 февраля.