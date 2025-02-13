Аню Тейлор-Джой раскритиковали за выход в мини-платье: «Как будто абажур надела»

28-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Ущелье», в котором сыграла одну из главных ролей. На светском мероприятии актриса появилась в молочном мини-платье, задняя часть которого была украшена плиссировкой. Артистка дополнила образ ожерельем, серьгами с бриллиантами, кольцом и босоножками на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.