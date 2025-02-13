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Аню Тейлор-Джой раскритиковали за выход в мини-платье: «Как будто абажур надела»

Платье актрисы на кинопремьере назвали абажуром

Голливудскую актрису Аню Тейлор-Джой раскритиковали за выход в мини-платье. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru

28-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Ущелье», в котором сыграла одну из главных ролей. На светском мероприятии актриса появилась в молочном мини-платье, задняя часть которого была украшена плиссировкой. Артистка дополнила образ ожерельем, серьгами с бриллиантами, кольцом и босоножками на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Читатели Daily Mail не оценили образ звезды.

«Она похожа на персонажа из “Аватара”», «Как будто абажур надела», «Она меня пугает. Она похожа на богомола», «Господи, какое странное платье», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В конце января Тейлор-Джой посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.

Ранее Аня Тейлор-Джой вышла на публику в короткой шубе и показала стройные ноги.