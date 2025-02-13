Дженнифер Энистон показала свое детское фото в честь дня рождения

Дженнифер Энистон в личном блоге опубликовала свое архивное черно-белое фото. Кадр, по всей видимости, был сделан, когда она еще ходила в детский сад. Энистон запечатлена в темной футболке и юбке с узором, а также с распущенными волосами и широким ободком.