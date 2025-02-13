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Дженнифер Энистон показала свое детское фото в честь дня рождения

Актриса недавно отметила 56-летие

Дженнифер Энистон в личном блоге опубликовала свое архивное черно-белое фото. Кадр, по всей видимости, был сделан, когда она еще ходила в детский сад. Энистон запечатлена в темной футболке и юбке с узором, а также с распущенными волосами и широким ободком.

Дженнифер Энистон в детстве, фото: соцсети
Дженнифер Энистон в детстве, фото: соцсети

Рядом с ней сидели две девочки, а на заднем фоне на шкафу лежали игрушки. Детским фото звезда сериала «Друзья» поделилась в честь своего дня рождения — 11 февраля ей исполнилось 56 лет. В своем блоге она поблагодарила всех за поздравления.

«Спасибо за все прекрасные поздравления с днем рождения! Этот ребенок чувствует себя очень благодарным и очень любимым», — отметила актриса.

В день рождения Энистон трогательно поздравила коллега и близкая подруга Кортни Кокс. Она призналась, что ей очень повезло в жизни с такой подругой.

«С днем рождения, моя подруга на всю жизнь. Никогда не было более щедрой, любящей, красивой, талантливой, веселой и преданной подруги. Мне так повезло, что я развиваюсь вместе с тобой», — отметила Кокс.

Напомним, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вместе снимались в сериале «Друзья» с 1994-го по 2004-ый.