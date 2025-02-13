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«Союзмультфильм» восстановит к 80-летию Победы картины военного времени

Киностудия представит анимационные фильмы в восстановленном качестве
Председатель Совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
Председатель Совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева

Студия «Союзмультфильм» представит 20 работ, созданных в годы Великой Отечественной войны и в период после нее в восстановленном качестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Данный проект, приуроченный к 80-летию Победы, реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Отмечается, что в мультфильмах устранят технические дефекты. После коллекцию работ представят в виде нескольких блоков.

Председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева считает, что такие мультфильмы занимают значимое место в истории отечественной анимации. Они вернутся на большой экран после восстановления.

В перечне лент находятся «Муха-Цокотуха» (1941, реж. Владимир Сутеев), «Лиса, заяц и Петух» (1942, реж. Ольга Ходатаева), «Елка» (1942, реж. Михаил Цехановский и Петр Носов), и многие другие.