Звезда сериала «Ольга» вернулся в Россию и купил дом в ипотеку

«Я продал квартиру, но я вообще такой лох просто. Я, по сути, забрал то, что выплатил в рассрочку. Где-то 150 тысяч долларов. Договор на квартиру мы заключали в лирах. Потом лира очень сильно упала. Я в этот момент мог выкупить квартиру, заплатив еще чуть-чуть денег, и забрать эту хату. Если бы я это сделал, сейчас эта квартира стоила бы полтора миллиона долларов. А я просто забрал 150 тысяч, потому что надоело выплачивать рассрочку», — рассказал артист.