Дочь Шварценеггера показала троих детей от звезды «Стражей Галактики»

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера показала троих детей от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта. Писательница Кэтрин Шварценеггер поделилась в соцсетях редкими кадрами с четырехлетней Лайлой, двухлетней Элоиз и трехмесячным Фордом.
«Некоторые приятные моменты за последнее время», — отметила она.
Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом завязался роман.
У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой он развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 12-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.
Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».