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Дочь Шварценеггера показала троих детей от звезды «Стражей Галактики»

Кэтрин Шварценеггер опубликовала редкие семейные фото в соцсети

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера показала троих детей от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта. Писательница Кэтрин Шварценеггер поделилась в соцсетях редкими кадрами с четырехлетней Лайлой, двухлетней Элоиз и трехмесячным Фордом.

Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсети
Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсети
Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсети
Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсети

«Некоторые приятные моменты за последнее время», — отметила она.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом завязался роман.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой он развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 12-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».