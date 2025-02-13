Глеб Калюжный рассказал о полученном на съемках переломе

Во время закрытой премьеры сериала на Мосфильме создатели проекта рассказали о том, что из-за тяжелых погодных условий команда столкнулась с трудностями, а актер Калюжный, исполнивший одну из основных ролей, во время съемок сломал палец. По словам артиста, он даже не понял, как это произошло.