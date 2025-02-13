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Названы претендентки на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

В процессе масштабного кастинга были выбраны две актрисы

Amazon MGM Studios и компания Hello Sunshine Риз Уизерспун приближаются к выбору актрисы, которая сыграет юную Эль Вудс в предстоящем приквеле «Блондинки в законе».

Как сообщает Deadline, на главную роль уже прошли пробы Лекси Майнтри и Мэдисон Вульф. По данным инсайдеров, окончательное решение пока не принято, но его ожидают в ближайшее время.

Лекси Майнтри, фото: соцсети
Лекси Майнтри, фото: соцсети
Мэдисон Вулф, фото: соцсети
Мэдисон Вулф, фото: соцсети

Майнтри и Вульф вошли в число финалисток после масштабного кастинга, в котором приняли участие десятки молодых актрис. Эта роль может стать для них прорывной, как в свое время для Риз Уизерспун, которая сыграла Эль Вудс в культовой романтической комедии «Блондинка в законе» в 2001 году.

Уизерспун рассказала о кастинге во время недавнего интервью c Джимми Фэллоном для The Tonight Show. Она отметила, что просмотрела «так много записей» и получила огромное удовольствие. По ее словам, идея приквела возникла после просмотра сериала «Уэнсдэй» на Netflix — актриса захотела показать жизнь Эль до колледжа и юридической школы.

«Я просто обожаю их всех, и они делают потрясающую работу», — поделилась Риз впечатлениями об артистках, участвующих в кастинге.