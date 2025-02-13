Названы претендентки на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Майнтри и Вульф вошли в число финалисток после масштабного кастинга, в котором приняли участие десятки молодых актрис. Эта роль может стать для них прорывной, как в свое время для Риз Уизерспун, которая сыграла Эль Вудс в культовой романтической комедии «Блондинка в законе» в 2001 году.