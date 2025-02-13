На Кевина Спейси подали очередной судебный иск

Кевин Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра Old Vic. Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.